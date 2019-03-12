В Тамбове продолжается городской конкурс «Женщина года»

СЕГОДНЯ 17:36 2019-03-12T17:36:10+03:00

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В Тамбове жюри городского конкурса «Женщина года-2018» определило победительниц в номинациях «Лидер общественного движения» и «Женщина и милосердие». В первой номинации участвовало 10 конкурсанток, представляющих в основном профсоюзные организации.

Во второй номинации приняли участие 7 женщин, которые представляли учреждения здравоохранения. Это медсестры, медицинские работники, воспитатели учреждений дошкольного и дополнительного образования, педагоги-психологи.

- Все участники продемонстрировали свою работу на очень высоком уровне. Профсоюзы ведут очень активную деятельность. Нашими конкурсантками как руководителями, безусловно, делается очень много, чтобы профсоюзы росли и развивались. В номинации «Женщина и милосердие» участницы рассказывали о работе с детьми, особенно с теми, кто нуждается в помощи и поддержке, об оказании помощи населению в городских поликлиниках, о работе с горожанами в социальных учреждениях, - прокомментировала начальник отдела по взаимодействию с общественностью и организации социокультурной деятельности администрации города Тамбова Екатерина Лавренченко.

Напомним, что имена победительниц и лауреатов конкурса объявят 7 апреля во время церемонии награждения.

ИСТОЧНИК KP.RU