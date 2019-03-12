2019-03-12T18:01:52+03:00
Общество

Задолженность по зарплате в Тамбовской области - свыше пяти миллионов рублей

Такова государственная статистика
Ирина БУРЯКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

5 миллионов 293 тысячи - такая задолженность по заработной плате сложилось в организациях региона, по данным Тамбовстата, по состоянию на 1 марта, без учета малого предпринимательства. При этом, задолженность снизилась на 32,8% по сравнению с февралем.

К примеру, в Инжавинском районе задолженность по зарплате наблюдалась в сферах здравоохранения и социальных услуг.

- По состоянию на 1 марта 165 человек имели просроченную задолженность по заработной плате. Размер невыплаченной в срок заработной платы в расчете на одного работника в среднем составил 32,1 тысячи рублей, - сообщает территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Тамбовской области. - Задолженность из-за несвоевременного получения денежных средств из бюджетов всех уровней отсутствует.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
24-летний тамбовчан приговорен к 7 годам тюрьмы за убийство пожилого мужчины
В Тамбове продолжается городской конкурс «Женщина года»
Полузащитника ФК "Тамбов" пригласили в сборную Нигерии
Тамбовские образовательные организации могут принять участие в конкурсе на лучший сайт
Оставленные на месте преступления следы помогли тамбовским полицейским раскрыть угон автомобиля
В Тамбове молодой человек обокрал цифровой супермаркет
В Тамбове за попытку сбыта более 270 граммов героина осуждены три гражданина Узбекистана
Тамбовчане смогут пополнить библиотечный фонд православной гимназии
В Тамбове полицейские расследуют кражу из ювелирного магазина
На «Крымскую весну» музеи Тамбовской области и три ледовых дворца будут работать бесплатно
В Тамбовской области 38 миллионов рублей направят на благоустройство и озеленение Мичуринска
В Тамбовской области женщина грозилась убить домочадцев осколками стекла
В Тамбовской области в пожаре погиб 33-летний мужчина
На Тамбовщине две женщины с судимостью украли продукты из магазина
Полгода исправительных работ получил житель Тамбовщины за попытку дать взятку инспектору ГИБДД
Сбербанк представляет «Потребительский кредит под поручительство»
В Мичуринске мужчина до смерти избил приятеля из ревности
Тамбов впервые примет масштабные школьные соревнования по баскетболу
В Тамбовской области стартовал конкурс «Крымская весна»
Самый смелый осужденный в Тамбовской области выиграл живого поросенка
В Тамбовской области заболеваемость ОРВИ и гриппом пошла на спад
В Тамбове задержали мужчину с наркотиками
Двум братьям из Тамбовской области грозит до 5 лет тюрьмы за кражу дизельного топлива
Житель Тамбовской области получил 5 лет "строгого режима" за разбойное нападение на женщину
Под Тамбовом под колеса легковушки попала женщина