Задолженность по зарплате в Тамбовской области - свыше пяти миллионов рублей

СЕГОДНЯ 18:01 2019-03-12T18:01:52+03:00

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5 миллионов 293 тысячи - такая задолженность по заработной плате сложилось в организациях региона, по данным Тамбовстата, по состоянию на 1 марта, без учета малого предпринимательства. При этом, задолженность снизилась на 32,8% по сравнению с февралем.

К примеру, в Инжавинском районе задолженность по зарплате наблюдалась в сферах здравоохранения и социальных услуг.

- По состоянию на 1 марта 165 человек имели просроченную задолженность по заработной плате. Размер невыплаченной в срок заработной платы в расчете на одного работника в среднем составил 32,1 тысячи рублей, - сообщает территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Тамбовской области. - Задолженность из-за несвоевременного получения денежных средств из бюджетов всех уровней отсутствует.

ИСТОЧНИК KP.RU