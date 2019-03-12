Тамбовские образовательные организации могут принять участие в конкурсе на лучший сайт

СЕГОДНЯ 17:02 2019-03-12T17:02:00+03:00

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На Тамбовщине пройдет областной ежегодный конкурс web-сайтов образовательных организаций. Его организатором выступит региональное управление образования и науки. Заявки на участие принимаются до 20 марта на официальном сайте ведомства.

- В конкурсе могут принять участие образовательные организации Тамбовской области. Не допускаются к участию победители и номинанты конкурсов web-сайтов, проводимых в 2017 и 2018 годах, - комментируют в управлении. - Конкурс проводится с целью формирования и развития единой образовательной информационной среды Тамбовской области посредством использования web-технологий.

Итоги конкурса подведут с 7 по 31 мая. Конкурсная комиссия выберет абсолютного победителя и победителей в каждой из пяти номинаций.

ИСТОЧНИК KP.RU