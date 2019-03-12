Оставленные на месте преступления следы помогли тамбовским полицейским раскрыть угон автомобиля

СЕГОДНЯ 16:24 2019-03-12T16:24:05+03:00

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Сотрудники полиции раскрыли преступление, совершенное в Тамбовской области одиннадцать дней назад. Так, 28 февраля в дежурную часть поступило сообщение от 57-летнего жителя города Кирсанов Мужчина рассказал полицейским, что ночью у него угнали автомобиль "ВАЗ-2106".

- Злоумышленнику удалось проникнуть в салон авто благодаря отсутствию сигнализации - угонщик просто взломал дверной замок, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области. - Был введен план "Перехват", в результате которого угнанный автомобиль был найден в поселке Прямица, злоумышленник бросил машину на одной из улиц.

После тщательного осмотра автомобиля экспертом криминалистом были найдены и изъяты следы пальцев рук на двери автомобиля. В результате проверки по базе данных появилась зацепка - оказалось, что следы пальцев принадлежат ранее судимому молодому человеку.

- В ходе розыска был задержан 21-летний гражданин. Парень сознался в совершенном угоне, - отмечают в полиции. - Возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

ИСТОЧНИК KP.RU