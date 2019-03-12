В Тамбове молодой человек обокрал цифровой супермаркет

СЕГОДНЯ 16:02 2019-03-12T16:02:05+03:00

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На пульт дежурного УМВД России по городу Тамбову поступило сообщение о краже из цифрового супермаркета, расположенного на улице Советской. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции выяснили, что неизвестный стащил с торгового стенда игровую приставку марки «Тrident».

На след вора стражи порядка смогли выйти благодаря записи с камеры видеонаблюдения. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские «по горячим следам» задержали 20-летнего парня. Похищенная приставка была изъята и возвращена в магазин.

- Задержанного доставили в отдел полиции и опросили. Установлено, что молодой человек ранее уже имел проблемы с законом. В настоящее время ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Кража», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU