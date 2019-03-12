2019-03-12T17:24:43+03:00
Происшествия

В Тамбове за попытку сбыта более 270 граммов героина осуждены три гражданина Узбекистана

Каждый из мужчин получил по 10 лет колонии строгого режима
Ксения АЛЕШИНА
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Советский районный суд города Тамбова вынесен приговор по уголовному делу в отношении троих граждан Республики Узбекистан. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, п. «г» ч.4 ст.228.1 УК РФ «Покушение на сбыт наркотического средства по предварительному сговору группой лиц, в крупном размере».

Как установлено судом, злоумышленники с целью сбыта наркотиков 15 июля 2017 года приехали на автомобиле в областной центр. При себе у них находилось 272 граммов героина.

- В гаражном массиве, расположенном в Советском районе Тамбова, один из них положил в тайник-закладку сверток из полимерного материала, в котором находилось почти 66 граммов героина. Оставшаяся часть наркотического средства, расфасованного в 43 полимерных пакета, осталась у них для дальнейшей реализации. Однако довести до конца свои противоправные действия злоумышленники не смогли, поскольку были задержаны сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тамбовской области, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.

Суд назначил каждому из мужчин по 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в настоящий момент еще не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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