2019-03-12T15:00:38+03:00
Происшествия

В Тамбове полицейские расследуют кражу из ювелирного магазина

Преступление произошло на улице Агапкина
Ирина БУРЯКОВА
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Утром 12-го марта в дежурную часть поступило сообщение о кражи ювелирных украшений из торгового павильона, расположенного в Тамбове на улице Агапкина. Информацию о происшествии направили сотрудники ЧОПа, под охраной которого находится салон.

- На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Проведен тщательный осмотр помещений торгового центра. По предварительным данным из магазина были украдены ювелирные украшения, стоимость которых уточняется, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области. - Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (Кража).

Сотрудники полиции обращаются также к тамбовчанам и гостям города, если вы стали свидетелем этого преступления или обладаете информацией о лицах, причастных к совершению кражи, сообщите об этом по телефону 02 ( 102 - с мобильного) или в ближайший отдел полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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