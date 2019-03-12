В Тамбове полицейские расследуют кражу из ювелирного магазина
Утром 12-го марта в дежурную часть поступило сообщение о кражи ювелирных украшений из торгового павильона, расположенного в Тамбове на улице Агапкина. Информацию о происшествии направили сотрудники ЧОПа, под охраной которого находится салон.
- На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Проведен тщательный осмотр помещений торгового центра. По предварительным данным из магазина были украдены ювелирные украшения, стоимость которых уточняется, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области. - Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (Кража).
Сотрудники полиции обращаются также к тамбовчанам и гостям города, если вы стали свидетелем этого преступления или обладаете информацией о лицах, причастных к совершению кражи, сообщите об этом по телефону 02 ( 102 - с мобильного) или в ближайший отдел полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU