На «Крымскую весну» музеи Тамбовской области и три ледовых дворца будут работать бесплатно

СЕГОДНЯ 14:45 2019-03-12T14:45:23+03:00

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В честь пятой годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией 18 марта бесплатно в вечернее время будут работать ледовые дворцы Тамбова и Мичуринска. А 17 марта для тамбовчан и гостей области свободный вход будет организован в 27 музеев Тамбовщины.

- Посетить ледовый дворец спорта «Кристалл» и ледовую арену «В Радужном» бесплатно 18 марта можно с 18.30 до 19.30, ледовый дворец «Темп» в Мичуринске - с 17.30 до 18.30, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

В течение всего дня 17 марта для тамбовчан и гостей области будут бесплатно работать: Тамбовский областной краеведческий музей, Дом-музей Г.В. Чичерина, Музейно-выставочный центр Тамбовской области, Музей истории медицины в Тамбове, Тамбовская областная картинная галерея, Историко-культурный музейный комплекс «Усадьба Асеевых», Музей-усадьба С.В.Рахманинова «Ивановка», Музей-усадьба народного художника СССР А.М. Герасимова в Мичуринске и другие музеи Мичуринска, Моршанска, Котовска, Кирсанова, Рассказово и других городов и районов области.

ИСТОЧНИК KP.RU