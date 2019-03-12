В Тамбовской области в пожаре погиб 33-летний мужчина

СЕГОДНЯ 13:40 2019-03-12T13:40:29+03:00

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В ночь на 12 марта в селе Новоникольское Мичуринского района произошло возгорание частного дома, в котором жил 33-летний мужчина. Спасти хозяина не удалось. По предварительным данным возгорание произошло из-за замыкания электропроводки. Известно, что мужчина отапливался самодельными электрическими приборами.

- Все обстоятельства трагедии предстоит выяснить следователям, - рассказали в региональном СУ СКР по Тамбовской области. - По данному факту Мичуринским МСО СУ СК России по Тамбовской области начата доследственная проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU