В Тамбовской области в пожаре погиб 33-летний мужчина
Хозяин отапливал дом кустарными обогревателями
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В ночь на 12 марта в селе Новоникольское Мичуринского района произошло возгорание частного дома, в котором жил 33-летний мужчина. Спасти хозяина не удалось. По предварительным данным возгорание произошло из-за замыкания электропроводки. Известно, что мужчина отапливался самодельными электрическими приборами.
- Все обстоятельства трагедии предстоит выяснить следователям, - рассказали в региональном СУ СКР по Тамбовской области. - По данному факту Мичуринским МСО СУ СК России по Тамбовской области начата доследственная проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU