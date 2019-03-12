2019-03-12T13:23:59+03:00
Происшествия

На Тамбовщине две женщины с судимостью украли продукты из магазина

Злоумышленниц вычислили благодаря записям с камеры видеонаблюдения
Ксения АЛЕШИНА
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В отдел полиции по городу Мичуринску 9 марта поступило сообщение о краже продуктов питания из магазина, расположенного на территории Центрального рынка. Прибывшие на место происшествия стражи порядка изъяли записи с камер видеонаблюдения и опросили возможных свидетелей.

По записям с камер полицейским удалось установить приметы подозреваемых. Ими оказались две ранее судимые жительницы наукограда 29 и 34 лет. При проведении оперативно-розыскных мероприятий их задержали.

- Женщин доставили в отдел полиции для дачи показаний. В содеянной краже они сознались. По данному факту следственным отделом ОМВД России по г. Мичуринску возбуждено уголовное дело по п. А ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». В настоящее время ведутся мероприятия, направленные на установление совершения аналогичных преступлений совершенных ими в Мичуринске, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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