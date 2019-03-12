В Тамбовской области 38 миллионов рублей направят на благоустройство и озеленение Мичуринска

СЕГОДНЯ 14:30 2019-03-12T14:30:11+03:00

Там появятся новые клумбы, отремонтируют каменную лестницу, преобразят городской сквер и не только

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Весна в Мичуринске обещает быть яркой. Клумбы городских улиц, парков и скверов пополнят многолетние декоративные кустарники и различные однолетние цветы. Управлением архитектуры и строительства администрации города разработаны дизайн-проекты цветочных зон, определены виды растений и подготовлена документация для выхода на электронные торги. Высадку растений планируют начать в конце апреля-начале мая, исходя из погодных условий.

- В наших планах - чтобы все основные территории города этой весной заиграли новыми красками. Определены 17 видовых зон, где будут высажены многолетние и однолетние декоративные растения. На эти цели из городского бюджета выделено около миллиона рублей, - говорит глава Мичуринска Максим Харников.

Новшеством этого года станет установка металлических конструкций, которые будут служить каркасом для цветочных арок. Вертикальное озеленение планируется оборудовать на въезде в наукоград со стороны Тамбова и на пересечении улиц Советской и Красной.

Кроме того, во втором по величине городе Тамбовской области - Мичуринске в этом году продолжится благоустройство.

- Только на средства, выделенные по линии наукограда, в размере 37 млн рублей планируется реализовать сразу несколько направлений по преображению городских территорий, - отметили в администрации города. - Так, на площади Мичурина планируется установить большой светодиодный экран, на котором будут транслироваться видеоролики, посвященные истории города, его сегодняшней жизни.

Также в планах - реконструкция каменной лестницы на улице Революционной. Теперь там будет установлена система видеонаблюдения.

В парке культуры и отдыха появится новая сцена, и возможно, новые аттракционы и летний кинотеатр.

Один из приоритетных проектов благоустройства - реконструкция городского сквера на улице Советской. В этом месте будут проведены работы по ландшафтному дизайну, появится новая тротуарная плитка и скамейки, зона доступа к бесплатному интернету (Wi-Fi).

Все эти преобразования мичуринцы и гости города смогут оценить уже в этом году.

ИСТОЧНИК KP.RU