Полгода исправительных работ получил житель Тамбовщины за попытку дать взятку инспектору ГИБДД

СЕГОДНЯ 13:00 2019-03-12T13:00:51+03:00

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35-летний житель села Тулиновка Тамбовского района признан судом виновным в совершении преступления по статье 291.2 УК РФ - покушение на дачу взятки в мелком размере. Так, октябрьским вечером прошлого года на автомобиле, которым управлял его приятель, этот мужчина ехал по автодороге «Тамбов-Шацк». В селе Татаново машину остановили сотрудники ГИБДД. При проверке документов выяснилось, что у водителя отсутствует полис ОСАГО.

- Зная, что за это установлена административная ответственность, и желая помочь своему приятелю избежать ее, осужденный, во время разговора с инспектором ДПС, игнорируя разъяснения последнего о незаконности его действий, положил в сумку инспектора 200 рублей, которые тот отказался принять и сообщил об этом в правоохранительные органы, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.

В итоге суд приговорил 35-летнего жителя Тамбовской области к наказанию в виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства.

ИСТОЧНИК KP.RU