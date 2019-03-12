Тамбов впервые примет масштабные школьные соревнования по баскетболу

СЕГОДНЯ 12:23 2019-03-12T12:23:09+03:00

Тамбовщину будут представлять команда юношей из «Лицея №28 имени Н.А. Рябова» Фото: Пресс-служба управления по физической культуре и спорту Тамбовской области

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В Тамбове пройдет финал чемпионата ЦФО школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ». Соревнования подобного масштаба областной центр примет впервые. Участие в них примут 254 спортсмена из 18 регионов страны.

- В финале чемпионата Центрального федерального округа среди команд юношей парни будут бороться за право принять участие в Суперфинале Чемпионата ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» сезона 2018-2019 гг. Согласно установленной квоте, 3 команды юношей пройдут в Суперфинал, победители которого в мае 2019 года отправятся в город Витория-Гастейс (Испания) на «Финал четырёх» Евролиги. Тамбовскую область в финале будет представлять победитель регионального этапа – команда юношей из «Лицея №28 имени Н.А. Рябова», - прокомментировали в управлении по физической культуре и спорту Тамбовской области.

Отметим, что чемпионат ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» проходит в несколько этапов: I – внутришкольный; II – муниципальный; III – дивизиональный, IV – региональный; V – финалы федеральных округов и VI – Суперфинал.

Всего же в текущем сезоне в чемпионате участвовали юные баскетболисты из 3 529 команд общеобразовательных организаций. 18 команд-победительниц финалов регионального этапа съедутся в областной центр. Это команды из Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Костромской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской, Астраханской областей, а также Чеченской Республики и Республики Ингушетия.

- С 13 по 17 марта в спортивно-тренировочном центре «Тамбов» (ул. Мичуринская, 150) и физкультурно-оздоровительном комплексе ТГУ имени Г.Р. Державина (ул. Советская, 185 а) пройдут отборочные игры среди команд юношей. Финальные матчи, а также торжественная церемония награждения призёров и победителей финала чемпионата Центрального федерального округа среди команд юношей состоятся 17 марта в спортивно-тренировочном центре «Тамбов». Матч за 3 место начнётся в 12.00. В 14.00 почётные гости мероприятия выйдут на паркет, чтобы сыграть в «Матче звёзд». Время начала финального матча – 15.00, церемонии награждения – 16.45, - добавили в управлении.

ИСТОЧНИК KP.RU