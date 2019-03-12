В Тамбовской области стартовал конкурс «Крымская весна»

СЕГОДНЯ 12:02 2019-03-12T12:02:24+03:00

К участию в нем приглашаются будущие дизайнеры и художники

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С 12 по 22 марта в Тамбовской области пройдет региональный конкурс среди дизайнеров и художников на лучшую композицию «Крымская весна». К участию в конкурсе приглашаются студенты средних и высших профессиональных учебных организаций. Участники могут представить свои работы в нескольких номинациях: изобразительное творчество, декоративно-прикладное искусство, фотография.

Конкурс пройдет в два этапа. В период с 12 по 14 марта состоится отборочный этап. В рамках данного этапа участники смогут представить свои работы по заявленным номинациям. В период с 14 по 22 марта в Тамбовском педагогическом колледже, на улице Маркса,259, будет организована выставка работ, по итогам которой планируется определить победителей по номинациям.

- Региональный конкурс «Крымская весна» посвящен празднованию воссоединения полуострова Крым и города Севастополь с Российской Федерацией, которые перешли в ее состав в 2014 году в результате проведенного референдума, - отмечают в управлении образования и науки Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU