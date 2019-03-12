В Тамбовской области заболеваемость ОРВИ и гриппом пошла на спад

СЕГОДНЯ 11:22 2019-03-12T11:22:41+03:00

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На Тамбовщине с 4 по 10 марта в медицинские организации области с симптомами ОРВИ обратилось 4943 человека. Это на 26,5% меньше, чем на предшествующей неделе. Показатель заболеваемости составил 47,5 на 10 тыс. населения. Среди заболевших большинство составили дети – 68,6%.

- Высокие уровни заболеваемости, но не превышающие пороговых значений, отмечены в г. Тамбове (84,2 на 10 тыс. населения), г. Рассказово (66,5 на 100 тыс. населения), г. Моршанске (65,9 на 100 тыс. населения). На долю жителей г. Тамбова пришлось 50,0 % всех обращений, - комментируют в региональном управлении Роспотребнадзора.

Кроме того за неделю в области снизилось число больных гриппом. За указанный период зарегистрировано 17 подобных случаев заболевания. От больных были выделены вирусы гриппа типа А (H3N2) и А (H1N1-sw) - вирусы гриппа типа А (H3N2) - гонконгский и свиной.

ИСТОЧНИК KP.RU