Самый смелый осужденный в Тамбовской области выиграл живого поросенка

СЕГОДНЯ 11:38 2019-03-12T11:38:28+03:00

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В минувшее воскресенье в колониях Тамбовской области прошли масленичные гулянья. Так, в поселке Зеленый Рассказовского района устроили проводы зимы для приговоренных к принудительным работам исправительного центра № 1.

- Некоторые из них выиграли ценные подарки в спортивных состязаниях. Самый смелый осужденный первым покорил масленичный столб, на верхушке которого привязаны ленты с призами, получив ценный подарок - живого поросенка, - сообщает пресс-служба УФСИН по Тамбовской области. - Другая группа подопечных исправительного центра победила в соревнованиях по перетягиванию каната.

В исправительной колонии №3 осужденные также участвовали в праздничных конкурсах, подготовили концерт и угощали друг друга блинами.

Фото: пресс-служба УФСИН по Тамбовской области

- Подобные мероприятия прививают осужденным интерес к традициям и обычаям русского народа, повышают культурный уровень, - отметил начальник исправительного учреждения подполковник внутренней службы Сергей Болтнев.

Завершились праздничные гулянья традиционным сожжением чучела.

Фото: пресс-служба УФСИН по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU