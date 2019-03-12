В Тамбове задержали мужчину с наркотиками

СЕГОДНЯ 10:52 2019-03-12T10:53:16+03:00

Изменить размер текста: A A

Ночью 11 марта на маршруте патрулирования сотрудники патрульно-постовой службы на бульваре Энтузиастов в Тамбове заметили и задержали молодого человека, который вел себя странно и заметно нервничал. Сотрудники полиции установили личность гражданина. Им оказался ранее неоднократно судимый, в том числе и за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, неработающий 28-летний мужчина.

- При личном досмотре в кармане его куртки был обнаружен сверток с синтетическим наркотическим средством массой 0,23 грамма. Изъятый наркотик направлен на экспертизу, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области. - Подозреваемого доставили в отдел полиции для дачи показаний. Проводится проверка.

Стражи порядка также напоминают тамбовчанам, что в регионе вновь стартовала антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью» - действуют специальные анонимные телефоны доверия.

ИСТОЧНИК KP.RU