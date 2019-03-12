2019-03-12T10:53:16+03:00
Происшествия

В Тамбове задержали мужчину с наркотиками

Его доставили в полицию
Ирина БУРЯКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Ночью 11 марта на маршруте патрулирования сотрудники патрульно-постовой службы на бульваре Энтузиастов в Тамбове заметили и задержали молодого человека, который вел себя странно и заметно нервничал. Сотрудники полиции установили личность гражданина. Им оказался ранее неоднократно судимый, в том числе и за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, неработающий 28-летний мужчина.

- При личном досмотре в кармане его куртки был обнаружен сверток с синтетическим наркотическим средством массой 0,23 грамма. Изъятый наркотик направлен на экспертизу, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области. - Подозреваемого доставили в отдел полиции для дачи показаний. Проводится проверка.

Стражи порядка также напоминают тамбовчанам, что в регионе вновь стартовала антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью» - действуют специальные анонимные телефоны доверия.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тамбовской области в пожаре погиб 33-летний мужчина
На Тамбовщине две женщины с судимостью украли продукты из магазина
Полгода исправительных работ получил житель Тамбовщины за попытку дать взятку инспектору ГИБДД
Сбербанк представляет «Потребительский кредит под поручительство»
В Мичуринске мужчина до смерти избил приятеля из ревности
Тамбов впервые примет масштабные школьные соревнования по баскетболу
В Тамбовской области стартовал конкурс «Крымская весна»
Самый смелый осужденный в Тамбовской области выиграл живого поросенка
В Тамбовской области заболеваемость ОРВИ и гриппом пошла на спад
Двум братьям из Тамбовской области грозит до 5 лет тюрьмы за кражу дизельного топлива
Житель Тамбовской области получил 5 лет "строгого режима" за разбойное нападение на женщину
Под Тамбовом под колеса легковушки попала женщина