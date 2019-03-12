Двум братьям из Тамбовской области грозит до 5 лет тюрьмы за кражу дизельного топлива

СЕГОДНЯ 10:20 2019-03-12T10:20:07+03:00

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11 марта в дежурную часть поступила информация о краже 65 литров дизельного топлива с трактора в одной из организаций в селе Дубовое Петровского района. Прибывшие на место полицейские осмотрели стоянку сельхозтехники, опросили представителей хозяйства.

- Сотрудники уголовного розыска совместно с участковым установили, что кража дизтоплива произошла накануне, 10 марта. В 21.00 на стоянке хозяйства злоумышленники свободным доступом с трактора похитили дизельное топливо. Подозрение пало на двоих братьев, 24-летнего и 23-летнего неработающих местных жителей, проживающих на улице Школьной, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области. - Они были доставлены в отдел полиции, опрошены и дали признательные показания.

Стражи порядка возбудили в отношении молодых людей уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Виновным грозит штраф в размере до 200 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до 5 лет. Кстати, как отмечают в полиции, это уже не первое преступное деяние, совершенное подозреваемыми.

ИСТОЧНИК KP.RU