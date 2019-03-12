Житель Тамбовской области получил 5 лет "строгого режима" за разбойное нападение на женщину

СЕГОДНЯ 09:49 2019-03-12T09:51:16+03:00

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Летом прошлого года, 20 июля, днем в гаражном комплексе на улице Пархоменко города Котовска было совершено разбойное нападение на человека.

- Оксана Камовер принимала лом цветного металла в одном из гаражей. Подозреваемый первый раз пришел сдать немного лома, забрал свои деньги и ушел. Через полтора часа он вернулся, но уже с ножом. Приставив холодное оружие к женщине, он стал требовать деньги, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области. - Она стала кричать и звать на помощь. Напавший попытался напугать женщину и ударил ее ножом в руку. Но она продолжала звать на помощь.

Фото: пресс-служба УМВД по Тамбовской области

Испугавшись шума и прихода людей, злоумышленник убежал. Услышав крики о помощи, мужчины, чинившие свой автомобиль в соседнем гараже - Павел Батуров и Евгений Фурсов - бросились за убегающим преступником и держали его до приезда полицейских.

- Пострадавшей Оксане Камовер была оказана медицинская помощь. Выброшенный в кусты нож найден и приобщен к уголовному делу как улика. В отношении 42-летнего жителя Котовска было возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой». Подозреваемый ранее привлекался к уголовной ответственности за ряд имущественных преступлений, - отмечают в полиции.

Фото: пресс-служба УМВД по Тамбовской области

Суд признал 42-летнего котовчанина виновным в совершении разбойного нападения и назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Руководство котовской полиции поблагодарило жителей города - Павла Батурова и Евгения Фурсова, которые помогли задержать напавшего с ножом на женщину и раскрыть преступление.

ИСТОЧНИК KP.RU