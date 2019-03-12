Под Тамбовом под колеса легковушки попала женщина

СЕГОДНЯ 09:17 2019-03-12T09:17:18+03:00

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За минувшие сутки, 11 марта, на территории Тамбовской области сотрудники Госавтоинспекции зарегистрировали одно дорожно-транспортное происшествие, в котором один человек получил ранения. Авария произошла на территории Тамбовского района.

- В 17 часов 45 минут на 13 километре автодороги «Тамбов-Пенза», проходящей по территории поселка Новая Ляда, водитель автомобиля «ВАЗ-2110», 24-летний парень, допустил наезд на пешехода - 58-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть дороги в неустановленном месте, в зоне видимости надземного пешеходного перехода, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

В результате этого ДТП женщина получила травму головы и ушиб левого плеча и была доставлена во вторую городскую больницу имени Архиепископа Луки города Тамбова.

ИСТОЧНИК KP.RU