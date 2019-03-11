В Тамбовской области у спящего мужчины украли с пальца кольцо

СЕГОДНЯ 18:01 2019-03-11T18:01:42+03:00

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В дежурную часть полиции города Котовска 10 марта поступило сообщение о краже. Как оказалось, 46-летний мужчина зашел к своему знакомому выпить. После посиделок, он уснул, а проснувшись, не обнаружил золотого кольца на своем пальце.

Стражи порядка выяснили, что к краже может быть причастна находившаяся в квартире женщина. После проведенных оперативных мероприятий 36-летнюю жительницу Котовска задержали. Она призналась полицейским, что украла кольцо и заложила его в ломбард, а вырученные деньги потратила на личные нужды.

- Теперь женщине придется возместить потерпевшему материальный ущерб. В настоящий момент по данному факту ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU