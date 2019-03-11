2019-03-11T17:41:27+03:00
Спорт

Тамбовчанин победил на молодежном первенстве России по дзюдо

Виталий Плешаков стал лучшим в весовой категории до 100 кг
Ксения АЛЕШИНА
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В финальк наш спортсмен одолел соперника из МордовииВ финальк наш спортсмен одолел соперника из МордовииФото: Пресс-служба управления по физической культуре и спорту Тамбовской области
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С 7 по 11 марта в Екатеринбурге проходило молодежное первенство России по дзюдо, где победу в весовой категории до 100 кг одержал тамбовчанин Виталий Плешаков. В финальной схватке спортсмен выиграл у Ибрагима Маргиева из Мордовии.

- Воспитанник СШОР №2 «Центр единоборств им. Е.Т. Артюхина» стабильно на протяжении нескольких лет входит в юниорскую и молодежную сборные страны. Но впервые российский пьедестал ему покорился в Екатеринбурге, - сообщили в управлении по физической культуре и спорту Тамбовской области.

Отметим, что в следующем спортивном сезоне Виталий будет выступать уже среди взрослых спортсменов. Победа на национальном первенстве дает ему возможность не только войти в состав сборной «первым номером», но и принять участие в предстоящих первенстве Европы, мира и Кубках Европы.

- Начало сезона у нашего спортсмена очень успешное – победа на всероссийском турнире, первенстве ЦФО и на первенстве России. Выступление показывает, что он в отличной форме. В его группе более 30 участников, которые имеют богатый соревновательный опыт и различные чемпионские титулы. Наш дзюдоист достойно боролся, показал и умение, и волю, и характер. В Екатеринбурге подтвердил, что является в данной категории сильнейшим. Поздравляю тренерский состав в лице Евгения Николаевича Быкова и Олега Анатольевича Плешакова с таким великолепным результатом их подопечного. Желаю крепкого здоровья, успешных выступлений и ярких красивых побед, - комментирует начальник регионального управления по физической культуре и спорту Михаил Белоусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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