В Тамбове состоится премьера короткометражки об известном ученом

СЕГОДНЯ 17:22 2019-03-11T17:22:10+03:00

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В Тамбовтеатре 15 марта пройдет премьера короткометражного художественного фильма «Вернадский», снятого местной студией кинохроники. Режиссер - Ольга Товма, сценарист – Алексей Товма, продюсер – Олег Шумилин. Продолжительность фильма: 15 минут. Начало сеанса — 14:30.

- По сценарию известный ученый Владимир Вернадский возвращается из Европы в Россию вопреки уговорам жены. В 1926 году академик решает возглавить Радиевый институт, отправляясь на родину в поезде. Именно тогда в купе к нему подсаживается подозрительный пассажир. Становится ясно, что близкие не зря переживали за столь долгий переезд, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

Съемки проходили в люксовом пассажирском вагоне-музее первой половины прошлого века, который находится в музее Мичуринского региона Юго-Восточной железной дороги. Другие сцены снимали в Усадьбе Асеевых и доме-музее Святителя Луки.

В фильме снялись актеры Тамбовского драматического театра: Олег Шмаров в роли Владимира Вернадского, Анна Тимошина в роли жены Натальи, а также Сергей Ключников и Олег Пыльнев.

Напомним, Владимир Вернадский - выдающийся естествоиспытатель, создатель учения о биосфере и ноосфере. Он многое сделал для системы образования Тамбовской губернии, развивал сеть просветительских кружков, сельских библиотек и сельских школ, одну из которых построил и содержал на собственные деньги. В 2014 году в Тамбове ему установили памятник. Кроме того, в области функционирует единственный в стране дом-музей Вернадского в селе с одноименным названием – Вернадовка Пичаевского района.

ИСТОЧНИК KP.RU