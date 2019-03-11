2019-03-11T17:08:38+03:00
Происшествия

В Тамбовской области обнаружили поддельные спортивные товары

Вещи реализовывают в магазинах
Ирина БУРЯКОВА
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Фото: пресс-служба УМВД по Тамбовской областиФото: пресс-служба УМВД по Тамбовской области
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Несколько дней назад в полицию поступила информация о том, что в ряде магазинов города Котовска продают спортивные товары с признаками контрафакта. В минувшие выходные полицейские выехали на места реализации возможной поддельной продукции.

Фото: пресс-служба УМВД по Тамбовской области

Фото: пресс-служба УМВД по Тамбовской области

- Продавцы были опрошены, предоставить сопроводительные документы на реализуемый товар они не смогли, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области.

В результате около 50 единиц товаров - это спортивные костюмы, обувь, часы с наименованиями известных мировых брендов - были изъяты сотрудниками полиции. Вещи направлены на специальное исследование.

- Предприниматели и продавцы, допустившие нарушения закона, будут привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством, - отмечают в полиции.

Сообщить о продаже поддельных товаров можно по телефону доверия УМВД по Тамбовской области: 8 (4752) 79-09-54.

Фото: пресс-служба УМВД по Тамбовской области

Фото: пресс-служба УМВД по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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