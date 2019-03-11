Повар из Тамбова выиграла в лотерею машину за 700 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 16:36 2019-03-11T16:37:21+03:00

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Тамбовчанка Ольга Ермакова выиграла в лотерею автомобиль стоимостью 700 000 рублей. По словам победительницы, в подобных розыгрышах участвуют все члены ее семьи. Она часто покупает билеты вместе с мамой, но на этот раз женщина выбирала его сама, и билет оказался победным.

- До трансляции розыгрыша я весь день очень нервничала. Думаю, это было предчувствие выигрыша. О победе мне рассказала мама, которая следила за ходом розыгрыша. Говорит, мы что-то выиграли, но точную сумму она не знает. Когда я проверила результаты в интернете, начала плакать от радости, - комментирует Ольга.

По образованию женщина повар. На сегодняшний день у нее свое заведение общественного питания, занимающееся поставкой комплексных обедов. Также Ольга Ермакова является счастливой мамой и растит маленького сынишку.

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ИСТОЧНИК KP.RU