2019-03-11T16:34:17+03:00
Происшествия

Житель Тамбовщины незаконно хранил дома оружие

Полицейские проводят проверку
Ирина БУРЯКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

5 марта в полицию поступила информация о том, что 40-летний мужчина, проживающий в селе Волхонщино Пичаевского района, хранит незарегистрированное охотничье ружье. Сотрудники уголовного розыска пришли "в гости" и опросили подозреваемого.

- По его показаниям, обрез он хранил по просьбе своего 37-летнего односельчанина, который нашел двустволку в лесопосадках еще в 2012 году и отдал ее на хранение. Оба подозреваемых признали свою вину в нарушении законодательства, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области. - Проводится дальнейшая проверка.

Согласно статье 222 УК РФ - незаконное изготовление, приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов наказывается ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на срок до 4 лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей.

- Напоминаем гражданам, что при добровольной сдаче незарегистрированного оружия или боеприпасов, они освобождаются от уголовной ответственности, - подчеркивают в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тамбовской области у спящего мужчины украли с пальца кольцо
Тамбовчанин победил на молодежном первенстве России по дзюдо
В Тамбове состоится премьера короткометражки об известном ученом
В Тамбовской области обнаружили поддельные спортивные товары
За выходные дни мошенники обманули тамбовчан на 115 тысяч рублей
Повар из Тамбова выиграла в лотерею машину за 700 тысяч рублей
«Неправильные пчелы» помогли по хозяйству пенсионерам из тамбовских сел
В пятый раз тамбовчане встретят «Крымскую весну»
В тамбовскую колонию при помощи квадрокоптера пытались доставить 20 сотовых телефонов
Тамбовская организация незаконно использовала чужой товарный знак
В ТГТУ выбрали самую дружелюбную студентку
В Тамбове открылась выставка «Зимняя сказка природы»
Полицейские призывают тамбовчан сообщить, где торгуют смертью
В Тамбовской области осудили любителя пьяной езды
На Тамбовщине женщина сделала себе подарок на 8 марта, украв духи из магазина
31-летний житель Тамбовской области угнал автомобиль, чтобы съездить на свидание к женщине
В Тамбове под колесами легковушки погиб мужчина
35-летнего тамбовчанина будут судить за перевозку марихуаны
Женщина и ребенок пострадали в ДТП в центре Тамбова