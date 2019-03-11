Житель Тамбовщины незаконно хранил дома оружие

СЕГОДНЯ 16:03 2019-03-11T16:34:17+03:00

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5 марта в полицию поступила информация о том, что 40-летний мужчина, проживающий в селе Волхонщино Пичаевского района, хранит незарегистрированное охотничье ружье. Сотрудники уголовного розыска пришли "в гости" и опросили подозреваемого.

- По его показаниям, обрез он хранил по просьбе своего 37-летнего односельчанина, который нашел двустволку в лесопосадках еще в 2012 году и отдал ее на хранение. Оба подозреваемых признали свою вину в нарушении законодательства, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области. - Проводится дальнейшая проверка.

Согласно статье 222 УК РФ - незаконное изготовление, приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов наказывается ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на срок до 4 лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей.

- Напоминаем гражданам, что при добровольной сдаче незарегистрированного оружия или боеприпасов, они освобождаются от уголовной ответственности, - подчеркивают в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU