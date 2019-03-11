В пятый раз тамбовчане встретят «Крымскую весну»

СЕГОДНЯ 15:13 2019-03-11T15:13:20+03:00

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Вот уже пятый год подряд на Тамбовщину приходит «Крымская весна». И в этом году жители области отметят годовщину воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. По этому случаю в регионе с 16 по 18 марта запланирован ряд праздничных мероприятий.

Так, с 16 по 18 марта в сквере имени Василия Петрова будет можно будет увидеть выставку работ, посвященных пятилетней годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. В школах также состоятся тематические выставки, в в вузах и колледжах пройдет конкурс среди дизайнеров и художников на лучшую экспозицию «Крымской весны».

Специальный конкурс пройдет среди пользователей социальных сетей. Для того, чтобы принять участие в нем, необходимо написать пост на своей личной страничке о том, что значит для тебя Крым, при этом поставить хештеги #ТамбовМолодой и #Крымскаявесна. Какие призы ждут победителей, объявят позднее.

Как сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области, в рамках праздника в каждом муниципалитете пройдут акции, выставки, флешмобы, концерты, спортивные соревнования. Кроме того, вне зависимости от погоды на стадионе в парке «Дружба» устроят «Крымский забег». Победителям соревнований призы вручат первые лица области.

Одним из главных мероприятий станет Фестиваль крымско-татарской кухни. Он будет раскинется 17 марта вдоль набережной на площади Музыки. Тамбовчан и гостей города ждут народные гуляния, конкурсы и концертная программа.

- В выходные дни, 16 и 17 марта, пройдут ярмарки, приуроченные к областному фестивалю «Крымская весна». Также в эти дни состоится автопробег по городам региона. Маршрут пройдёт таким образом, чтобы на карте Тамбовской области получилась цифра 5, в честь пятилетия воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. 18 марта во всех школах области проведут единый урок «Россия и Крым». Школьникам расскажут об истории воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Также в этот день бесплатно будут работать музеи области и ледовые дворцы, - прокомментировали в пресс-службе администрации региона.

ИСТОЧНИК KP.RU