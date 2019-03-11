2019-03-11T15:13:20+03:00
Общество

В пятый раз тамбовчане встретят «Крымскую весну»

Праздничные мероприятия пройдут по всей области
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Жители Тамбовщины отметят годовщину воссоединения Крыма и Севастополя с РоссиейЖители Тамбовщины отметят годовщину воссоединения Крыма и Севастополя с РоссиейФото: Пресс-служба администрации Тамбовской области
Изменить размер текста:

Вот уже пятый год подряд на Тамбовщину приходит «Крымская весна». И в этом году жители области отметят годовщину воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. По этому случаю в регионе с 16 по 18 марта запланирован ряд праздничных мероприятий.

Так, с 16 по 18 марта в сквере имени Василия Петрова будет можно будет увидеть выставку работ, посвященных пятилетней годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. В школах также состоятся тематические выставки, в в вузах и колледжах пройдет конкурс среди дизайнеров и художников на лучшую экспозицию «Крымской весны».

Специальный конкурс пройдет среди пользователей социальных сетей. Для того, чтобы принять участие в нем, необходимо написать пост на своей личной страничке о том, что значит для тебя Крым, при этом поставить хештеги #ТамбовМолодой и #Крымскаявесна. Какие призы ждут победителей, объявят позднее.

Как сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области, в рамках праздника в каждом муниципалитете пройдут акции, выставки, флешмобы, концерты, спортивные соревнования. Кроме того, вне зависимости от погоды на стадионе в парке «Дружба» устроят «Крымский забег». Победителям соревнований призы вручат первые лица области.

Одним из главных мероприятий станет Фестиваль крымско-татарской кухни. Он будет раскинется 17 марта вдоль набережной на площади Музыки. Тамбовчан и гостей города ждут народные гуляния, конкурсы и концертная программа.

- В выходные дни, 16 и 17 марта, пройдут ярмарки, приуроченные к областному фестивалю «Крымская весна». Также в эти дни состоится автопробег по городам региона. Маршрут пройдёт таким образом, чтобы на карте Тамбовской области получилась цифра 5, в честь пятилетия воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. 18 марта во всех школах области проведут единый урок «Россия и Крым». Школьникам расскажут об истории воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Также в этот день бесплатно будут работать музеи области и ледовые дворцы, - прокомментировали в пресс-службе администрации региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тамбовской области у спящего мужчины украли с пальца кольцо
Тамбовчанин победил на молодежном первенстве России по дзюдо
В Тамбове состоится премьера короткометражки об известном ученом
В Тамбовской области обнаружили поддельные спортивные товары
За выходные дни мошенники обманули тамбовчан на 115 тысяч рублей
Повар из Тамбова выиграла в лотерею машину за 700 тысяч рублей
Житель Тамбовщины незаконно хранил дома оружие
«Неправильные пчелы» помогли по хозяйству пенсионерам из тамбовских сел
В тамбовскую колонию при помощи квадрокоптера пытались доставить 20 сотовых телефонов
Тамбовская организация незаконно использовала чужой товарный знак
В ТГТУ выбрали самую дружелюбную студентку
В Тамбове открылась выставка «Зимняя сказка природы»
Полицейские призывают тамбовчан сообщить, где торгуют смертью
В Тамбовской области осудили любителя пьяной езды
На Тамбовщине женщина сделала себе подарок на 8 марта, украв духи из магазина
31-летний житель Тамбовской области угнал автомобиль, чтобы съездить на свидание к женщине
В Тамбове под колесами легковушки погиб мужчина
35-летнего тамбовчанина будут судить за перевозку марихуаны
Женщина и ребенок пострадали в ДТП в центре Тамбова