В тамбовскую колонию при помощи квадрокоптера пытались доставить 20 сотовых телефонов

СЕГОДНЯ 14:47 2019-03-11T14:47:34+03:00

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Сотрудники исправительной колонии №4, что расположена в Сосновском районе, совместно с полицейскими задержали двух мужчин, пытавшихся доставить на режимную территорию запрещенные предметы с помощью квадрокоптера.

Так, представители пенитенциарного ведомства получили оперативную информацию о готовящемся преступлении и организовали засаду. В два часа ночи на территорию, прилегающую к исправительной колонии, подъехал автомобиль, из него вышли два человека и достали из багажника квадрокоптер.

- Сотрудники исправительной колонии незамедлительно выдвинулись к транспортному средству. Заметив офицеров правоохранительных органов, мужчины сели в автомобиль и попытались скрыться, - сообщает пресс-служба УФСИН по Тамбовской области. - Слаженными действиями совместно с сотрудниками ГИБДД было организовано преследование правонарушителей, которых впоследствии задержали.

Фото: пресс-служба УФСИН по Тамбовской области

В ходе досмотра у злоумышленников были обнаружены и изъяты: квадрокоптер и 28 свертков, обмотанных скотчем, внутри которых находилось 20 сотовых телефонов, 39 зарядных устройств, 15 USB шнуров и 2 гарнитуры.

- По данному факту проводится проверка. Материалы направлены в мировой суд, - отметили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU