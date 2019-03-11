2019-03-11T14:19:14+03:00
Общество

Тамбовская организация незаконно использовала чужой товарный знак

ООО «АВТОТЕХЦЕНТР» привлекли к административной ответственности
Ксения АЛЕШИНА
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Прокуратура Советского района города Тамбова провела проверку по заявлению представителя ПАО «КАМАЗ» о нарушении ООО «АВТОТЕХЦЕНТР» интеллектуальных прав. Установлено, что организация в наименовании доменного именин своего сайта незаконно использует товарный знак «КАМАЗ».

При этом в соответствии со статьей 1229 ГК РФ, другие лица не могут использовать без согласия правообладателя товарный знак ПАО «КАМАЗ». Он предоставляется только на основании лицензионного договора, которого у ООО «АВТОТЕХЦЕНТР» не было.

- В связи с незаконным использованием товарного знака «КАМАЗ» прокурором Советского района г. Тамбова в отношении ООО «АВТОТЕХЦЕНТР» вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.10 КоАП РФ, по результатам рассмотрения которого арбитражный суд привлек его к административной ответственности в виде предупреждения, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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