В ТГТУ выбрали самую дружелюбную студентку

СЕГОДНЯ 13:42 2019-03-11T13:43:40+03:00

На этот раз победительницу в номинации выбирало не жюри, а сами участницы

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В преддверии Международного женского Дня в Тамбовском государственном техническом университете состоялся очередной этап конкурса «Мисс ТГТУ-2019». На этот раз выбрали победительницу в номинации «Мисс дружба». Ей стала Евгения Беленова, студентка факультета «Магистратура». Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Победительницу в номинации теперь выбирало не жюри, а сами девушки. Конкурс проходил в несколько этапов: дефиле и представление каждой участницы, творческий номер, видео-визитка, интервью с членами жюри на тему дружбы и голосование.

- За несколько дней до конкурса нам дали задание разделиться не несколько групп и подготовить творческие номера. Мы коллективно решили, что сделаем общий номер в формате баттла, но в конце не будет победивших и проигравших, все-таки это конкурс дружбы. Несколько дней подготовки очень сблизили нас: мы и смеялись на репетициях и спорили, пока выбирали песни. За эти несколько дней мы открылись друг другу с других сторон. Я, например, перестала стесняться и почувствовала себя «в своей тарелке», - рассказала самая дружелюбная студентка ТГТУ.

Напомним, что ранее в ТГТУ уже выбрали «Мисс интеллект» и «Мисс талант» получила студентка Технологического института Анна Милосердова. Три победительницы промежуточных конкурсов гарантированно войдут в число 10 финалисток, из которых выберут обладательницу главного титула «Мисс ТГТУ — 2019». Финал состоится 14 марта.

Фото: пресс-служба ТГТУ

ИСТОЧНИК KP.RU