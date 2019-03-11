В Тамбове открылась выставка «Зимняя сказка природы»
Свои работы представили преподаватели изобразительного искусства
Фото: с сайта регионального управления культуры и архивного дела, Н. Уклеина
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В областной библиотеке имени Пушкина открылась выставка творческих работ преподавателей Тамбовской городской детской художественной школы №2. Свои картины художники посвятили красоте родного края, любованию зимними пейзажами.
- Все работы объединены одной темой - «Зимняя сказка природы», которая выражается различными видами изобразительного искусства, - сообщает управление культуры и архивного дела Тамбовской области. - На выставке представлены работы 13 авторов.
Экспозиция будет работать для посетителей до конца марта.
ИСТОЧНИК KP.RU