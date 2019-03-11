2019-03-11T12:32:33+03:00
Общество

Полицейские призывают тамбовчан сообщить, где торгуют смертью

Акция «Сообщи, где торгуют смертью» проводится с целью привлечения общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков
Ирина БУРЯКОВА
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11 марта на территории Тамбовской области стартовала общероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью». Основные задачи акции - это усиление информационного обмена с населением по выявлению фактов незаконного оборота наркотических средств, а также популяризация телефонов доверия регионального УМВД. -

В 2018 году в результате такой акции на телефоны доверия поступило 239 обращений от граждан. Было проверено 1015 мест массового досуга, возбуждено 92 уголовных дела, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области. - За время акции из незаконного оборота было изъято свыше 6,6 килограммов наркотических средств.

В тамбовской полиции действуют телефоны «горячей линии», на которые принимается любая информация о фактах реализации наркотических средств и психотропных веществ, новых их видах, местах сбыта и распространителях, случаях изготовления и склонения к потреблению наркотиков, а также содержания наркопритонов.

Телефон доверия УМВД по Тамбовской области: 8 (4752) 79-93-65 - (круглосуточно).

Необходимые консультации по проблемам наркомании вы можете получить по телефонам:

8 (4752) 71-06-41 - наркологическая и психологическая консультация - (с 8.00 до 20.00);

8 (4752) 71-16-35 - педагогическая и психологическая консультация - (с 8.30 до 17.30).

Анонимность гарантируется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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