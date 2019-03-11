Полицейские призывают тамбовчан сообщить, где торгуют смертью
11 марта на территории Тамбовской области стартовала общероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью». Основные задачи акции - это усиление информационного обмена с населением по выявлению фактов незаконного оборота наркотических средств, а также популяризация телефонов доверия регионального УМВД. -
В 2018 году в результате такой акции на телефоны доверия поступило 239 обращений от граждан. Было проверено 1015 мест массового досуга, возбуждено 92 уголовных дела, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области. - За время акции из незаконного оборота было изъято свыше 6,6 килограммов наркотических средств.
В тамбовской полиции действуют телефоны «горячей линии», на которые принимается любая информация о фактах реализации наркотических средств и психотропных веществ, новых их видах, местах сбыта и распространителях, случаях изготовления и склонения к потреблению наркотиков, а также содержания наркопритонов.
Телефон доверия УМВД по Тамбовской области: 8 (4752) 79-93-65 - (круглосуточно).
Необходимые консультации по проблемам наркомании вы можете получить по телефонам:
8 (4752) 71-06-41 - наркологическая и психологическая консультация - (с 8.00 до 20.00);
8 (4752) 71-16-35 - педагогическая и психологическая консультация - (с 8.30 до 17.30).
Анонимность гарантируется.
ИСТОЧНИК KP.RU