В Тамбовской области осудили любителя пьяной езды

СЕГОДНЯ 12:11 2019-03-11T12:11:59+03:00

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В Мичуринске суд вынес приговор в отношении 61-летнего жителя Мордовского района по за повторное вождение в состоянии алкогольного опьянения (ст.264.1 УК РФ).

Как установлено судом, в августе 2016 года подсудимый попался пьяным за рулем и был привлечен к административной ответственности.Тогда ему назначили 30 тысяч рублей штрафа с лишением на 1 год 6 месяцев права управления транспортным средством.

Правда, водительские права, как полагается, он не сдал добровольно на хранение в ОГИБДД. У него изъяли их только в октябре 2018 года, когда ночью в нетрезвом виде его задержали сотрудники ДПС, и он отказался проходить медосвидетельствование.

- С учетом мнения государственного обвинителя о мере наказания, особого порядка рассмотрения уголовного дела, суд назначил злоумышленнику наказание в виде 240 часов обязательных работ, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством на 1 год 6 месяцев, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU