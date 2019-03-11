На Тамбовщине женщина сделала себе подарок на 8 марта, украв духи из магазина
В дежурную часть полиции города Мичуринска 8 марта поступило сообщение о краже парфюмерии из магазина на улице Филлипова. Полицейские выехали на место происшествия и выяснили, что неизвестная женщина похитила духи прямо с прилавка.
Запись с камеры видеонаблюдения помогла отследить момент кражи и составить описание подозреваемой. В ходе оперативно-розыскных мероприятий 37-летняя женщина была задержана. Она созналась в преступлении и вернула похищенную парфюмерную продукцию.
- Как оказалось, ранее жительница Мичуринска уже совершала схожие кражи. В настоящий момент ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности. Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ «Кража», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU