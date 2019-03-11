2019-03-11T11:28:04+03:00
Происшествия

На Тамбовщине женщина сделала себе подарок на 8 марта, украв духи из магазина

Ранее она уже совершала подобные преступления
Ксения АЛЕШИНА
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В дежурную часть полиции города Мичуринска 8 марта поступило сообщение о краже парфюмерии из магазина на улице Филлипова. Полицейские выехали на место происшествия и выяснили, что неизвестная женщина похитила духи прямо с прилавка.

Запись с камеры видеонаблюдения помогла отследить момент кражи и составить описание подозреваемой. В ходе оперативно-розыскных мероприятий 37-летняя женщина была задержана. Она созналась в преступлении и вернула похищенную парфюмерную продукцию.

- Как оказалось, ранее жительница Мичуринска уже совершала схожие кражи. В настоящий момент ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности. Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ «Кража», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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