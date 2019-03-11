2019-03-11T11:00:36+03:00
Происшествия

31-летний житель Тамбовской области угнал автомобиль, чтобы съездить на свидание к женщине

Преступление произошло в Мичуринском районе
Ирина БУРЯКОВА
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Ночью 9 марта в дежурную часть поступило сообщение от автовладельца, проживающего в селе Петровское Мичуринского района. Мужчина заявил об угоне своего транспортного средства.

В результате плана "Перехват" угнанный автомобиль "ВАЗ 21124" сотрудники ГИДД обнаружили на трассе "Орел-Тамбов-Волчки" в технически исправном состоянии.

- А сотрудники уголовного розыска установили обстоятельства преступления и личность подозреваемого в угоне. Подозреваемого задержали, он дал признательные показания, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области. - Автомобиль был припаркован владельцем рядом с местом жительства - на улице Кооперативной. 31-летний мужчина, проживающий в соседнем селе - Дубовое, около трех часов ночи свободным доступом проник в незапертую хозяином машину.

По словам подозреваемого, он решил покататься на чужом автомобиле и съездить к знакомой женщине.

В отношении любителя покататься на чужой машине полицейские возбудили уголовное дело по статье 166 УК РФ "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения". Виновному грозит штраф до 120 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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