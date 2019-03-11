35-летнего тамбовчанина будут судить за перевозку марихуаны

СЕГОДНЯ 10:06 2019-03-11T10:10:05+03:00

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Транспортные полицейские на железнодорожном вокзале в Тамбове задержали мужчину с наркотическим опьянением. Стражи порядка изъяли у него более 200 граммов марихуаны.

- 35-летний наркозависимый житель Тамбова засушил в своем гараже, расположенном на территории одного из ГСК Советского района, несколько стеблей с листьями дикорастущей конопли. Когда наркотики приобрели необходимую форму, данный гражданин употребил часть из них, а оставшиеся сложил в полимерный пакет, чтобы отвезти на хранение, - сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД по ЦФО.

В настоящее время материалы уголовного дела по статье 228 УК РФ в отношении 35-летнего тамбовчанина переданы в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU