35-летнего тамбовчанина будут судить за перевозку марихуаны
Транспортные полицейские на железнодорожном вокзале в Тамбове задержали мужчину с наркотическим опьянением. Стражи порядка изъяли у него более 200 граммов марихуаны.
- 35-летний наркозависимый житель Тамбова засушил в своем гараже, расположенном на территории одного из ГСК Советского района, несколько стеблей с листьями дикорастущей конопли. Когда наркотики приобрели необходимую форму, данный гражданин употребил часть из них, а оставшиеся сложил в полимерный пакет, чтобы отвезти на хранение, - сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД по ЦФО.
В настоящее время материалы уголовного дела по статье 228 УК РФ в отношении 35-летнего тамбовчанина переданы в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU