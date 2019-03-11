В Тамбове под колесами легковушки погиб мужчина

СЕГОДНЯ 10:20 2019-03-11T10:20:48+03:00

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В минувшие выходные, 8 марта, в 15:45 на улице Астраханской в районе дома №174 областного центра в дорожно-транспортном происшествии погиб человек.

- Водитель автомобиля «ВАЗ-21310», 20-летний парень, допустил наезд на пешехода - 48-летнего мужчину, который переходил дорогу в неустановленном месте, в зоне видимости регулируемого пешеходного перехода, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

В результате этой аварии пешеход скончался на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU