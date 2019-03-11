Женщина и ребенок пострадали в ДТП в центре Тамбова
10 марта в 13:30 в Тамбове на улице Интернациональной в районе дома №17 произошло дорожно-транспортное происшествие.
- Водитель автомобиля «Peugeot», 27-летний мужчина, при повороте налево на регулируемом перекрестке допустил столкновение с автомобилем «ВАЗ-2107» под управлением 32-летнего мужчины, который двигался навстречу в прямом направлении, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.
В результате этой аварии телесные повреждения получили пассажиры «ВАЗа» - 37-летняя женщина и 9-летняя девочка, которые были доставлены во вторую городскую больницу имени Архиепископа Луки и детскую областную больницу.
Фото: пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
ИСТОЧНИК KP.RU