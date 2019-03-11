2019-03-11T09:24:27+03:00
Происшествия

Женщина и ребенок пострадали в ДТП в центре Тамбова

Авария случилась на Интернациональной
Ирина БУРЯКОВА
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Фото: пресс-служба УГИБДД по Тамбовской областиФото: пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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10 марта в 13:30 в Тамбове на улице Интернациональной в районе дома №17 произошло дорожно-транспортное происшествие.

- Водитель автомобиля «Peugeot», 27-летний мужчина, при повороте налево на регулируемом перекрестке допустил столкновение с автомобилем «ВАЗ-2107» под управлением 32-летнего мужчины, который двигался навстречу в прямом направлении, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

В результате этой аварии телесные повреждения получили пассажиры «ВАЗа» - 37-летняя женщина и 9-летняя девочка, которые были доставлены во вторую городскую больницу имени Архиепископа Луки и детскую областную больницу.

Фото: пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Фото: пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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