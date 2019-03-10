2019-03-10T11:33:02+03:00
Общество

В Тамбове пройдет открытый фестиваль анимационного кино

Программу будут показывать в кинозале "На Степана Разина"
Анна ГРЕБЕНКИНА
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С 13-15 марта в Тамбове пройдет открытый российский фестиваль анимационного кино. В течение трех дней горожане смогут посмотреть новинки отечественной анимации и проголосовать за полюбившуюся картину.

Что это значит? В рамках форума состоится акция «Открытая Премьера». Зрители увидят новые мультфильмы конкурсной программы анимационного фестиваля, проходящего в Суздале. Картина, которая наберет самое большое количество голосов тамбовчан, получит специальный приз фестиваля на торжественной церемонии его закрытия.

В Тамбове кинопоказы конкурсной программы будут проходить в кинозале "На Степана Разина". Вход свободный. Телефон для справок 72-13-38.

Напомним, что с 14 по 16 марта в Тамбовской области пройдет новый музыкальный фестиваль «Дни баяна, аккордеона и гармоники». В рамках этого события состоятся: международный конкурс исполнителей, III всероссийская научно-практическая конференция, мастер-классы именитых музыкантов-народников, вечерние концерты известных исполнителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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