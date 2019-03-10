2019-03-10T11:15:32+03:00
Происшествия

В Тамбове пьяная 24-летняя девушка зарезала своего отца

Мужчина умер по дороге в медучреждение
Анна ГРЕБЕНКИНА
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49-летний тамбовчанин скончался в машине скорой помощи по дороге в больницу. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Тамбовской области, инцидент произошел 9 марта. Медики забрали мужчину из дома с ножевыми ранениями в области грудной клетки, но времени, чтобы спасти его жизнь не хватило. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство" (ч. 1 ст. 105 УК РФ). По подозрению в совершении преступления задержали 24-летнюю дочь потерпевшего.

По версии силовиков, днем 9 марта отец и дочь вместе выпивали. Во время этих "домашних посиделок" девушка несколько раз ударила родителя ножом в грудь. По словам соседей, конфликты между родственниками происходили регулярно, потому что оба часто употребляли спиртное.

- По делу проводятся действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Следствие обратилось в суд с ходатайством об избрании подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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