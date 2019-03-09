На Тамбовщине «репетировали» паводок

СЕГОДНЯ 14:59 2019-03-09T14:59:19+03:00

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В Тамбовской области продолжают готовиться к весеннему половодью. По легенде командно-штабный учений, которые прошли в городе Рассказово, в результате ухудшения паводковой обстановки, вызванной резким подъемом воды в районе моста на ул. Некрасова, в зону подтопления попали 51 жилой дом с населением 167 человек, живущих на улицах Набережно-Бугровая, Садово-Набережная и Набережно-Бугровой переулок.

В первой части учений состоялось экстренное совещание членов городской комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. На совещании определили комплекс мероприятий, которые нужно реализовать на подтопленной территории в первую очередь. Затем представители служб экстренного реагирования отправились к месту возникновения чрезвычайной ситуации. Здесь прошла отработка слаженности действий при эвакуации людей и их имущества из зоны бедствия. Сотрудники полиции, газовой службы, сетевой компании и администрации города еще раз отработали свои действия в случае возникновения реальной чрезвычайной ситуации. На территории города организован эвакуационный пункт для размещения пострадавших от паводка жителей, который располагается в 1 корпусе СОШ №3 (ул. Спортивная, 75).

- К паводку в Рассказово готовы, - уверены в администрации города. - В этом году для предотвращения подтопления территорий города было принято решение о значительном понижении уровня прудов в Рассказовском районе. На 2/3 понижен уровень пруда на р. Арженка в районе ул. Шмаковская. По прогнозам специалистов, неглубоко промерзшая почва должна впитать определенную часть влаги. Но значительное количество выпавшего за зиму снега свидетельствует о том, что паводковые воды, скорее всего, доставят хлопот жителям и всем службам, ответственным за предупреждение и ликвидацию его последствий.

ИСТОЧНИК KP.RU