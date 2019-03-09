Тамбовчан зовут послушать баян, аккордеон и гармонику

СЕГОДНЯ 14:43 2019-03-09T14:43:29+03:00

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С 14 по 16 марта в Тамбовской области пройдет новый музыкальный фестиваль «Дни баяна, аккордеона и гармоники». Проект реализует региональная общественная организация «Союз музыкальных деятелей» на средства президентского гранта. Партнёрами являются ТГМПИ им. С. В. Рахманинова, Научно-методический центр народного творчества и досуга и Информационно-аналитический центр культуры и туризма Тамбовской области. Фестиваль и международный конкурс призван поддержать юных талантливых музыкантов и привлечь внимание широкой аудитории, подрастающего поколения к исполнительству на баяне, аккордеоне и гармонике.

В рамках этого события в регионе состоятся: международный конкурс исполнителей на баяне, аккордеоне и гармонике, III всероссийская научно-практическая конференция «Народные инструменты в русской и мировой музыкальной культуре», мастер-классы именитых музыкантов-народников, вечерние концерты известных исполнителей.

- Ключевое событие фестиваля – Международный конкурс исполнителей на баяне, аккордеоне и гармонике, который продлится три дня – с 14 по 16 марта, - рассказали в администрации Тамбовской области. - В нем примут участие более 200 музыкантов из разных уголков России, а также ближнего и дальнего зарубежья (Украина, Белоруссия, Латвия, Китай, Австралия).

Также в рамках фестиваля пройдут концерты известных артистов, а ведущие педагоги-музыканты из России и зарубежья проведут мастер-классы. 14 марта состоится концерт Липецкого трио баянистов. 15 марта тамбовчан приглашают на концерт народного артиста России Виктора Романько (Екатеринбург). 16 марта пройдет Гала-концерт лауреатов I международного конкурса исполнителей на баяне, аккордеоне и гармонике. В программе – выступление оркестра русских народных инструментов ТГМПИ им. С. В. Рахманинова и ряда солистов, среди которых: Алексей Мыкитенко (Москва), Александр Усков (Москва), народный артист России Вячеслав Семенов (Москва), а также известные тамбовские музыканты. Вход на все мероприятия фестиваля свободный. Сводная афиша размещена на официальном сайте ТГМПИ.

ИСТОЧНИК KP.RU