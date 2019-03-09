2019-03-09T12:56:04+03:00
Звезды

В тамбовском музыкально-педагогическом институте пройдет театральная неделя

Зрителям покажут четыре разножанровые постановки
Ксения АЛЕШИНА
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В Тамбовском государственном музыкально - педагогическом институте им. С.В. Рахманинова с 18 по 24 марта пройдет традиционная театральная неделя. Этот проект осуществляется в рамках Года театра в России и 140-летнего юбилея ТГМПИ.

- В течение недели студенты будут находиться в сложнейших условиях практического обучения, подобно настоящей театральной труппе. Плановые прогоны, монтировочные репетиции, смена декораций на сцене, – те самые условия, в которых происходит становление творческой личности будущего режиссера любительского театра, студента-актера, исполнителя роли, - прокомментировали в управлении культуры и архивного дела Тамбовской области.

На театральной неделе в ТГМПИ тамбовчанам покажут дипломные и курсовые спектакли, а также конкурсные работы студентов по сценической речи.

18 марта в 16.00

Открытый студенческий конкурс чтецов «Театр! Как много значит слово…». В программе конкурса – исполнение монологов из пьес, рассказов от первого лица. Участники конкурса – студенты отделения «театральное творчество» колледжа им. В.К.Мержанова и студенты других колледжей г. Тамбова.

19, 22 марта в 18.00

А. Николаи «Полёт белой бабочки» (трагикомедия). Дипломная работа студентки 4-го курса кафедры народной художественной культуры профиля «Руководство любительским театром» Светланы Лавриновой. Руководитель курса: старший преподаватель – Н.Г. Елесин

20 марта в 18.00

Т. Уильямс «Трамвай «Желание» (сцены). Дипломная работа студентки 4-го курса кафедры народной художественной культуры профиля «Руководство любительским театром» Натальи Машкариной. Руководитель курса: старший преподаватель – Н.Г. Елесин

21, 24 марта в 18.00

«МольероГоцциШекспироЧеховщина» - так называется курсовой спектакль студентов 3 курса профиля подготовки «Руководство любительским театром» (руководитель курса: доцент, кандидат педагогических наук – П.И. Козодаев). Необычное переплетение отрывков из произведений русской и зарубежной классики обусловило определение жанра постановки – трагикомический микс.

23 марта в 18:00

«ЭДИТ ПИАФ» (Я ни о чем не жалею...). Шансон-сага в четырех эпизодах .Четыре страницы жизни, четыре инструмента оркестра, четыре мужчины, оказавшие влияние на судьбу легендарной певицы. Режиссёр Н.Елесин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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