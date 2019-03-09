2019-03-09T12:18:48+03:00
Общество

Тамбовские и мичуринские автоинспекторы поздравили женщин-водителей с 8 марта

Сотрудники ДПС дарили атоледи цветы, памятные подарки и желали удачи на дорогах
Ксения АЛЕШИНА
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Автоледи останавливали не для проверки документов, а для приятных поздравленийАвтоледи останавливали не для проверки документов, а для приятных поздравленийФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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В Международный женский день в Тамбове и Мичуринске автоинспекторы останавливали женщин-водителей и поздравляли их с праздником. Почетная миссия выпала самым достойным сотрудникам службы, которые неоднократно были отмечены руководством УМВД и УГИБДД области.

Каждой остановленной в этот день автоледи вручали цветы и различные сюрпризы. Инспекторы напомнили им о правилах дорожной безопасности, а также подарили красочные светоотражатели и листовки с информацией о правилах безопасной перевозки детей в салоне автомобиля.

- Мероприятие, приуроченное к Международному женскому дню 8 Марта, автоинспекторы Тамбовской области проводят ежегодно на протяжении последних 16 лет. В этот день без внимания не остается ни одна женщина-водитель, проезжающая мимо спецпатрулей ГИБДД, - прокомментировали в региональном УГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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