В Тамбовской области предприниматель пытался «замять» дело о незаконной торговле алкоголем

СЕГОДНЯ 11:38 2019-03-09T11:38:13+03:00

Мужчина передал 15 тысяч рублей полицейскому в качестве взятки, но тот деньги не взял

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В поселке Первомайский сотрудник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции выявил факт незаконной торговли алкоголем, которую осуществлял 55-летний предприниматель.

Согласно ч.1.1 ст. 14.17. КоАП мужчине грозил административный штраф. В кабинете, где полицейский составлял протокол по соответствующей статье, предприниматель попытался дать ему взятку в размере 15 000 рублей. Однако страж порядка отказался от незаконного вознаграждения.

- Попытка дачи взятки была задокументирована. Гражданин был доставлен в отдел полиции. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления ст. 291 УК РФ «Взятка». За дачу взятки должностному лицу предусмотрена ответственность в виде штрафа до 500 тысяч рублей либо лишение свободы сроком до двух лет. При этом суд может запретить осужденному заниматься определенной деятельностью, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU