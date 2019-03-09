В Тамбовской области предприниматель пытался «замять» дело о незаконной торговле алкоголем
В поселке Первомайский сотрудник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции выявил факт незаконной торговли алкоголем, которую осуществлял 55-летний предприниматель.
Согласно ч.1.1 ст. 14.17. КоАП мужчине грозил административный штраф. В кабинете, где полицейский составлял протокол по соответствующей статье, предприниматель попытался дать ему взятку в размере 15 000 рублей. Однако страж порядка отказался от незаконного вознаграждения.
- Попытка дачи взятки была задокументирована. Гражданин был доставлен в отдел полиции. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления ст. 291 УК РФ «Взятка». За дачу взятки должностному лицу предусмотрена ответственность в виде штрафа до 500 тысяч рублей либо лишение свободы сроком до двух лет. При этом суд может запретить осужденному заниматься определенной деятельностью, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU