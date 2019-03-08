В Тамбове во время футбольного матча могут ограничить движение

СЕГОДНЯ 12:36 2019-03-08T12:36:03+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тамбове для того, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения во время проведения футбольного матча Первенства футбольной национальной лиги сезона 2018-2019 гг. между командами ФК «Тамбов» и ФК «Тюмень» возможен запрет на движение автомобилей (кроме общественного транспорта) по дороге-дублеру улицы Мичуринской. Ограничение будет действовать на участке от дома 170 по улице Мичуринской до улицы Васильковой 10.03.2019 с 11.00 до окончания мероприятия.

- Муниципальному бюджетному учреждению «Спецдорсервис» поручено разработать схему установки временных дорожных знаков на время проведения спортивного мероприятия и установить средства регулирования дорожного движения в соответствии с временной схемой, - сообщили в пресс-службе администрации города Тамбова.

ИСТОЧНИК KP.RU