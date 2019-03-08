Тамбовчанки в декрете получают новые профессии

СЕГОДНЯ 12:28 2019-03-08T12:28:57+03:00

В этом году планируют обучить еще 250 мам

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В 2018 году 250 женщин, находящихся в декрете по уходу за ребенком до трех лет, смогли получить новую профессию, повысить свою квалификацию и пройти переподготовку. Программа, которая призвана поддержать конкурентоспособность на рынке труда молодых мам, реализуется органами службы занятости населения области. В этом году планируется обучить такое же количество женщин.

- Обучение проводится в образовательных организациях области, - рассказали в администрации Тамбовской области. - Направления подготовки формируют по потребностям обратившихся мам. Чаще всего их интересуют такие специальности, как: оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин, швея, оператор котельной, повар, парикмахер, мастер маникюра, педикюра, техник-электрик, бухгалтер, продавец, кассир торгового зала, делопроизводитель.

За время реализации данного направления программы по содействию занятости населения (с 2012 года) обучение прошли более 2 тысяч молодых мам Тамбовщины.

ИСТОЧНИК KP.RU