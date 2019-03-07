2019-03-07T16:35:01+03:00
Общество

В Тамбове определены первые победительницы конкурса «Женщина года»

Однако, их имена пока не озвучиваются
Ксения АЛЕШИНА
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В преддверии Международного женского дня в Тамбове жюри городского конкурса «Женщина года — 2018» выбрало победительниц двух номинаций «Культура и духовность» и «Тепло материнского сердца».

В первой номинации участие приняли работники дополнительного образования, учреждений культуры, а также те женщины, которые занимаются наукой и искусством. Жюри оценивало профессиональное мастерство каждой тамбовчанки и личный вклад в развитие культурного и духовного потенциала нашего города.

- Если сложить общий вклад 13 участниц, то он окажется довольно весомым: ими созданы многочисленные детские образовательные и развивающие программы в области основ православной культуры, написаны научные и исследовательские статьи, записаны музыкальные произведения, подготовлены хореографические программы, театральные спектакли, просветительские проекты, которые отмечены множеством наград различных уровней, - комментируют в пресс-службе администрации города Тамбова.

Множество трогательных историй о любви и семейных ценностях было услышано во время отбора победительницы во второй номинации «Тепло материнского сердца». Таким образом, жюри сделало свой выбор, так что имена победителей и лауреатов станут известны во время финальной церемонии награждения 7 апреля. Именно в этот день и будут подведены итоги конкурса «Женщина года – 2018».

ИСТОЧНИК KP.RU

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