2019-03-07T16:39:40+03:00
Происшествия

Перед судом предстанет тамбовчанин, пытавшийся убить свою жену, которую заподозрил в измене

Мужчина пришел с кухонным ножом к супруге на работу
Ксения АЛЕШИНА
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В Тамбове утверждено обвинительное заключение по уголовному делу, по обвинению 50-летнего местного в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 ч.1 ст.105 УК РФ «Покушение на убийство».

Напомним, что утром 22 декабря прошлого года мужчина напал на свою жену с кухонным ножом прямо в магазине «Эконом», расположенном на улице Гастелло, где она работала кассиром. На тот момент супруги находились в стадии бракоразводного процесса, к тому же муж подозревал свою благоверную в измене.

Сначала мужчина избил супругу по различным частям тела, отчего она упала на пол, а затем продолжил наносить ей удары ножом. Женщина осталась жива благодаря действиям сотрудника магазина и двоих мужчин – покупателей. Им удалось обезвредить нападавшего.

- В результате примененного насилия потерпевшей были причинены телесные повреждения, квалифицирующиеся как тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни. Уголовное дело для рассмотрения направлено в районный суд, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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