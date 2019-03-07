На Тамбовщине прокуратура добивается блокировки 20 сайтов, пропагандирующих проституцию

СЕГОДНЯ 14:59 2019-03-07T14:59:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Прокуратура Сампурского района в ходе мониторинга сети «Интернет» выявила 20 сайтов, на которых в свободном доступе была размещена информация, пропагандирующая проституцию. Тем самым заходить на них могли дети, что негативно сказалось бы на их психике.

- Возможность получения и использования несовершеннолетними свободно распространяемой информации нарушает их права на информационную безопасность – состояние защищенности детей, при котором отсутствует риск, связанный с причинением информацией вреда их здоровью и (или) физическому, психическому, духовному или нравственному развитию, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.

Прокуратура направила в суд административные исковые заявления о признании указанной информации запрещенной к размещению.После вступления решения в законную силу доступ на сайты будет заблокирован.

ИСТОЧНИК KP.RU