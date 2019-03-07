2019-03-07T14:59:56+03:00
Общество

На Тамбовщине прокуратура добивается блокировки 20 сайтов, пропагандирующих проституцию

Информацию на этих интернет-ресурсах могли читать дети
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Прокуратура Сампурского района в ходе мониторинга сети «Интернет» выявила 20 сайтов, на которых в свободном доступе была размещена информация, пропагандирующая проституцию. Тем самым заходить на них могли дети, что негативно сказалось бы на их психике.

- Возможность получения и использования несовершеннолетними свободно распространяемой информации нарушает их права на информационную безопасность – состояние защищенности детей, при котором отсутствует риск, связанный с причинением информацией вреда их здоровью и (или) физическому, психическому, духовному или нравственному развитию, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.

Прокуратура направила в суд административные исковые заявления о признании указанной информации запрещенной к размещению.После вступления решения в законную силу доступ на сайты будет заблокирован.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тамбове определены первые победительницы конкурса «Женщина года»
Перед судом предстанет тамбовчанин, пытавшийся убить свою жену, которую заподозрил в измене
Мошенник похитил с банковской карты тамбовской пенсионерки свыше 100 тысяч рублей
Тамбовчан ждут на фестивале анимационного кино
Тамбовчанам обещают помочь в покупке приставки для цифрового ТВ
По подозрению в распространении героина тамбовские полицейские задержали отца четверых детей
Преступную группу, воровавшую продукты из тамбовских магазинов, задержали в Московской области
Два человека погибли в аварии на тамбовской трассе
В Тамбове гвардейцы задержали подозреваемых в краже алкоголя
Тамбовчан приглашают посмотреть на доисторических насекомых в янтаре
В Тамбовской области на дороге погиб 26-летний мужчина
Тамбовчане смогут пожаловаться на нарушение прав
В праздничные выходные тамбовчан ждут осадки
Тамбовские танцоры взяли гран-при на Всероссийском конкурсе
Девушку, пропавшую на Тамбовщине, нашли живой
Тамбовские вузы будут выпускать ветеринаров и зоотехников
В Тамбовской области предприниматель организовал нелегальный пункт приема металлолома
Липовый сотрудник банка лишил жителя Тамбовщины более 60 тысяч рублей
В Тамбове с 11 марта заработает «горячая линия» для консультаций по правам потребителей
В горсаду Котовска появится 14-метровый фонтан
На тамбовской трассе фура влетела в ГАЗель
В Тамбове объявили о старте «Студенческой весны-2019»
Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк и Воронежский государственный университет подписали дорожную карту сотрудничества
На Тамбовщине световая опора раздавила легковушку
В Тамбове двое продавцов наркотиков отправились в колонию на 15 лет каждый